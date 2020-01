Automobilist uit Groot-Ammers raakt rijbewijs kwijt na 135 km/uur op provincialeweg

NOORDELOOS/GROOT-AMMERS • Bij een lasercontrole zaterdag op de provincialeweg N214 bij Noordeloos is een 35-jarige automobilist uit Groot-Ammers zijn rijbewijs kwijtgeraakt. Hij reed 135 km/uur, waar 80 km/uur is toegestaan. De officier van justitie zal de definitieve strafmaat bepalen.

Het basisteam Gorinchem (Lek en Merwede) heeft zich de afgelopen jaren extra ingezet op het gebied van snelheidscontroles. Van eind 2015 tot en met eind 2019 werd voor een bedrag van bijna 700.000 euro aan snelheidsbekeuringen uitgeschreven, voor het grootste deel in de Alblasserwaard.

In die periode werden 32 rijbewijzen ingevorderd (+50 km/uur), resulterend in ontzeggingen van de rijbevoegdheid van zes dagen tot vier maanden. De opgelegde boetes varieerden van 630 tot 2850 euro.

Politie gematigd tevreden

Ondanks de duizenden bekeuring (alleen vorig jaar al 1925) is de politie gematigd tevreden. Het aantal ingevorderde rijbewijzen loopt terug (in 2019 slechts vier) en de gemiddelde overschrijding van de snelheid is op een aantal wegen een stuk lager komen te liggen. Maatregelen van de wegbeheerder, zoals het inhaalverbod op de Middenpolderweg, hebben hieraan ook bijgedragen.

Lasercontroles blijven

De politie zal doorgaan met de laser(snelheids)controles. Deze controles zijn van korte duur en vinden plaats in het hele gebied van Lek en Merwede.