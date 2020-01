Automobilist crasht met hoge snelheid op Zijdeweg in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND/OUD-ALBLAS • Een 42-jarige automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag met hoge snelheid gecrasht op de Zijdeweg tussen Oud-Alblas en Nieuw-Lekkerland.

De man reed rond 01.15 uur over de N481. Net voor de Zijdebrug reed de automobilist in een flauwe bocht in volle vaart rechtdoor.

Hij reed een stuk door de berm, reed een verkeersbord omver, botste tegen een schrikblok, vloog rechtdoor over een sloot heen, botste aan de overkant van de sloot tegen boompjes en kwam enkele tientallen meters verderop in een sloot tot stilstand.

Nauwelijks gewond

De politie en een ambulance kwamen met spoed ter plaatse. De man bleek uiteindelijk nauwelijks gewond te zijn geraakt.

Omdat een blaastest uitwees dat de veertiger te veel alcohol had genuttigd, werd de man ter plaatse aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Een ademtest op het politiebureau moet uitwijzen hoeveel alcohol de bestuurder precies heeft genuttigd.