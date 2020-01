Inbraken in schuren op meerdere locaties in Molenlanden

MOLENLANDEN • In de nacht van maandag 13 op dinsdag 14 januari en in de nacht van dinsdag 14 op woensdag 15 januari hebben er meerdere inbraken in schuren plaats gevonden in de gemeente Molenlanden.

De inbraken vonden plaats in schuren aan de Tiendweg en de Middenweg in Noordeloos, de Achterkade te Hoogblokland en aan de Hoogbloklandseweg in Arkel

Bij deze inbraken werden onder andere elektrische gereedschappen, steigermateriaal, een zitmaaier, bosmaaiers, racefietsen, motorkleding, lasapparatuur, een hogedrukreiniger, een aggregaat en een rode quad van het merk Honda weggenomen.

Bij één van deze inbraken werd een lichtbruine of lichtgrijze bestelauto gezien. Hiervan werd ook een melding via 112 gedaan. De politie heeft het voertuig echter niet meer aangetroffen. Wie meer informatie heeft over diefstallen, wordt verzocht de politie te bellen via 0900-8844.