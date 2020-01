Dode door overdosis drugs bij feest in Gorinchem

GORINCHEM • Een jongeman is zaterdagavond 4 januari overleden door een overdosis drugs tijdens een hardstylefeest in Gorinchem. De man werd omstreeks 23.30 uur onwel bij het feest aan de Franklinweg in Gorinchem.

Naast de ambulancedienst kwam ook een Mobiel Medisch Team ter plaatse om de patiënt te behandelen. De man, die teveel drugs tot zich bleek te hebben genomen, werd vervolgens met spoed naar een ziekenhuis in Utrecht vervoerd. Hier kwam hij te overlijden.

Het feest zou verder zonder noemenswaardige incidenten zijn verlopen. Omwille van privacyredenen wil de politie niet ingaan op het incident.