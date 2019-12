Vrouw (28) uit Nieuwpoort en man (24) uit Gorinchem gewond bij nachtelijk steekincident in Giessenburg

GIESSENBURG • Politieagenten hielden in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 04.00 uur in een woning aan de Bogerd in Giessenburg een 27-jarige man aan. Het gaat om een inwoner van Giessenburg.

De man wordt ervan verdacht een 24-jarige man uit Gorinchem te hebben gestoken. De man raakte daarbij gewond aan het hoofd en moest daarvoor in het ziekenhuis worden behandeld. Bij het steekincicent raakte ook een 28-jarige vrouw uit Nieuwpoort gewond.

Het tumult ontstond toen een aantal personen aan de Bogerd verhaal kwam halen vanwege een niet betaalde rekening van eerder op de avond in een nabij gelegen kroeg wat was gaan drinken.

De verdachte werd ingesloten voor nader verhoor. De gewonden moesten worden behandeld door een arts.

(bron: ZHZ Actueel)