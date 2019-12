Bedrijfswagen in de sloot langs Westeinde in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • De bestuurder van een bedrijfswagen is in de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 december met zijn voertuig in een sloot langs het Westeinde tussen Alblasserdam en Oud-Alblas beland.

De politie en de ambulancedienst kwamen met spoed ter plaatse voor hulp. Voor zover bekend raakte de man niet ernstig gewond. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Een bergingsbedrijf heeft de Caddy uit de sloot getrokken.