Achtervolging eindigt in het water in Arkel

ARKEL • Een achtervolging in de omgeving van Arkel eindigde vrijdagochtend 27 december in een zwempartij van de verdachte.

De politie van Midden-Nederland achtervolgde de man en kon hem uiteindelijk staande houden. Maar dit kon pas gebeuren nadat de man uit het water was gepraat door agenten.

De bestuurder van het voertuig, die in Arkel klemgereden werd en aan de agenten dacht te kunnen ontkomen door in het water te springen, is alsnog aangehouden.

De zaak wordt verder afgehandeld door het korps van de eenheid Rotterdam, die ook bij de achtervolging betrokken was.