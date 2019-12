Drie woninginbraken op eerste kerstdag in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Bij drie woningen in de Vuurkruidstraat in Nieuwpoort is woensdag, eerste kerstdag, tussen 17:00 en 20:30 uur ingebroken.

In twee gevallen bleef het bij een poging tot inbraak. In een andere woning wist men binnen te komen door het verbreken van een bovenluik. Uit deze woning is onder meer een geldbedrag gestolen.

Mogelijk zijn er getuigen die een verdacht voertuig of verdachte personen hebben gezien. Bel dan 0900-8844 of stuur de politie Lek en Merwede een privébericht.



.