Politie zoekt getuigen woninginbraken in Nieuwpoorten Nieuw-Lekkerland

NIEUWPOORT/NIEUW-LEKKERLAND • In woningen in Nieuwpoort en Nieuw-Lekkerland werd gistermiddag of -avond ingebroken.

In Nieuwpoort sloeg men tussen 16.45 en 19.45 uur toe aan de Hennepstraat. De daders kwamen binnen door aan de achterzijde een deur open te breken. Uit woning werd onder andere geld gestolen. In Nieuw-Lekkerland vond de inbraak plaats tussen 16.00 en 22.00 uur toe aan de Venuslaan. Door het keukenraam open te breken kwamen de inbrekers binnen. De buit bestond uit een geldbedrag.

Getuigen die iets gezien of gehoord hebben, kunnen contact opnemen met de politie: 0900-8844.