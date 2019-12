Scooter en fietser onderuit door gladheid in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Door gladheid zijn maandagochtend 2 december een scooter en een fietser onderuit gegaan in de Lindenstraat in Bleskensgraaf.

Beide eenzijdige ongevallen vonden plaats rond acht uur. Op de Lindenstraat en op andere plaatsen in het dorp is het heel glad doordat het natte wegdek opgevroren is door nachtvorst.

Het is niet bekend of de scootterrijder en fietser die onderuit zijn gegaan, verwondingen hebben opgelopen.