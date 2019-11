Automobilist mist bocht Essenweg en belandt in het water

GROOT-AMMERS • Langs de Essenweg in Groot-Ammers is vrijdagavond een auto te water geraakt. Bij het eenzijdige ongeval raakte niemand gewond.

Toen de politie ter plaatse kwam, was de bestuurder niet aanwezig. Hij kwam even later terug en bleek niet onder invloed van alcohol of enig andere stof.

Het slachtoffer, dat een nat pak opliep, verklaarde een bocht te hebben gemist.