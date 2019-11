Twaalf bekeuringen bij fietsverlichtingscontrole in Molenlanden

MOLENLANDEN • De wijkagenten van Molenlanden hebben op woensdag 27 november een verlichtingscontrole gehouden op vier plekken in de gemeente Molenlanden, waarbij twaalf bekeuren werden uitgeschreven.

Veel fietsers passeerden en daarbij was de verlichting uitstekend in orde. "Zo hoort het!", meldt de politie op Instagram. Bij zeker 12 bestuurders deed de verlichting het niet. De fietsverlichtingscontrole werd uitgevoerd in samenwerking met studenten aan de politieschool.