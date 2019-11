Brand in rieten dak Streefkerk snel onder controle

STREEFKERK • Bij een woning aan de Nieuwe Veer in Streefkerk is woensdagmiddag 27 november brand uitgebroken in het dak. Omdat het een woning met een rieten dak betrof, schaalde de brandweer al snel op naar het sein middelbrand.

Mede door de snelle inzet van de brandweer kon de brand in dit geval beperkt blijven tot slechts een deel van het dak. De Nieuwe Veer was gedurende de brandweerinzet afgesloten voor verkeer. Hoe de brand precies kon ontstaan, is onbekend.

Bron: ZHZ Actueel