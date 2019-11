Poging tot woninginbraak in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Dinsdagmiddag tussen 15:00 en 18:00 uur is geprobeerd in te breken in een woning aan de Nieuwpoortseweg in Nieuwpoort.

Mogelijk zijn de daders gestoord doordat de buurvrouw thuiskwam.

Eventuele getuigen wordt verzocht te bellen naar: 0900-8844.