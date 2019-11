Twee vrachtwagens botsen op de A15 bij Gorinchem

GORINCHEM • Op de A15 bij Gorinchem zijn donderdagochtend 7 november twee vrachtwagens op elkaar gebotst.

De brandweer, verschillende ambulances en een traumahelikopter zijn ter plaatse. De rijbaan richting Rotterdam is even dicht geweest. Eén rijbaan is rond tien voor twaalf weer geopend.

Eén van de vrachtwagenchauffeurs zat nog enige tijd in zijn voertuig. De man is er inmiddels uit en wordt door de ambulancedienst behandeld. Het Mobiel Medisch Team gaat retour.

Op de weg richting Rotterdam is de vertraging rond 11:30 uur bijna een uur, meldt de ANWB. Verkeer kan omrijden via de A2 en de A27.