Dronken bestuurder uit Groot-Ammers vernielt ruit van politiewagen

ALBLASSERDAM/GROOT-AMMERS • In de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 november heeft een dronken inwoner van Groot-Ammers een ruit ingetrapt van een politievoertuig. Dit gebeurde toen hij werd aangehouden in Alblasserdam.

Politieagenten zagen omstreeks 02.00 uur een voertuig rijden over De Randweg in Alblasserdam, dat de aandacht trok van de agenten. Na het aanspreken van de 38-jarige bestuurder, afkomstig uit Groot-Ammers, roken de collega's een alcohollucht. Hierna lieten zij de bestuurder een alcoholtest ondergaan. Deze sloeg uit op een 'A', wat betekent dat de bestuurder alcohol gedronken had. Hierna werd de 38-jarige man uit Groot-Ammers aangehouden.

Tijdens de aanhouding werkte de verdachte erg tegen. Toen hij in het dienstvoertuig werd gezet, trapte hij de ruit eruit.

De verdachte, die op het politiebureau 295 ug/l blies, is daarna ingesloten in het cellencomplex in Dordrecht. Hij werd zondagmiddag door de recherche gehoord voor het vernielen van een dienstvoertuig. Voor het alcoholgebruik moet de verdachte 325 euro betalen.