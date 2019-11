Man gewond door ontploffing bij bedrijf in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • Een 61-jarige man uit Rotterdam is vrijdagochtend 1 november gewond geraakt bij een ontploffing bij het bedrijf Damsteegt aan het Westeinde in Oud-Alblas.

De man was bezig met remreiniger in een loods. Door werkzaamheden met een slijper kwam het reinigingsmiddel tot ontploffing, waarna de man een steekvlam in zijn gezicht kreeg. De werknemer liep daarbij brandwonden op.

De politie, ambulance en traumahelikopter kwamen met spoed naar het Westeinde voor hulp.

Omdat niet duidelijk was hoe de ontploffing heeft kunnen plaatsvinden, werd ook de brandweer opgeroepen om onderzoek te doen naar mogelijke gasvorming in het pand. Na metingen werd het pand weer vrijgegeven.

Het slachtoffer is met brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.

Het bedrijf doet bij de arbeidsinspectie melding van het bedrijfsongeval.