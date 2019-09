Vuurwapen aangetroffen na aanrijding op A27 bij Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • De politie heeft maandagochtend 23 september bij de berging van een voertuig na een ongeval op de A27 bij Hoogblokland een vuurwapen aangetroffen.

Bij het ongeval was een bestuurder, een 26-jarige man uit Oisterwijk, met zijn personenauto te water geraakt. De bestuurder was zelfstandig uit het voertuig gekomen en hield er geen noemenswaardig letsel aan over.

Omdat het ongeval plaats had gevonden tijdens de spits, werd door Rijkswaterstaat besloten om het voertuig na de spits te bergen.

"Hierop hebben wij de bestuurder meegenomen naar het politiebureau in Gorinchem, zodat hij daar warm zat en op kon drogen", meldt de politie.

Na de spits werd het voertuig door een takelbedrijf geborgen. Hierbij werd in het voertuig een vuurwapen aangetroffen. "Door ons werd het vuurwapen veilig gesteld en tevens werd de bestuurder als verdachte van wapenbezit aangehouden", vervolgt de politie.

De verdachte is overgebracht naar het politiebureau in Dordrecht. Hier zal de recherche de zaak verder onderzoeken en overleggen met de Officier van Justitie over de vervolging van de verdachte.