Grote vechtpartij bij feesttent in Nieuwpoort

NIEUWPOORT/LANGERAK • De politie en beveiligers van de feesttent in Nieuwpoort/Langerak hebben in de nacht van zaterdag op zondag met grof geweld moeten ingrijpen bij een grote vechtpartij.

Bij de confrontatie waren ongeveer 200 mensen betrokken, waarvan een deel daadwerkelijk met elkaar op de vuist is gegaan.

Een paar agenten hadden tijdens het evenement al even het terrein aan het begin van de Melkweg bezocht. De tent werd massaal bezocht door met name jongeren. Laat op de avond werd duidelijk dat er nog aardig wat jeugd in beschonken toestand onderweg was naar het feest.

Om 01.15 uur werd de politie gebeld dat de sfeer grimmig was en dat er al twee groepen in de feesttent hadden gevochten. Deze groepen wachtten elkaar buiten op. De totale groep zou uit ongeveer 200 man bestaan. De politie is daarop met diverse eenheden ter plaatse gegaan.

Nabij de feesttent zag het volgens de politie zwart van de mensen. "De sfeer was op dat moment gespannen", meldt de politie na afloop van het incident. De rotonde op de provinciale weg N214 was bezet door de jongeren. In totaal stonden er ongeveer 400 man op straat.

Uiteindelijk, toen de feesttent nagenoeg leeg was, besloten agenten de jongeren richting huis te laten bewegen. Op dat moment ontstond er een vechtpartij. Door de beveiligers werd geconstateerd dat dit hetzelfde groepje was dat eerder op de avond had gevochten.

Vervolgens werd er door de politie een linie gevormd en de jeugd één richting weggestuurd om verdere confrontaties tegen te gaan. Een deel van de groep ging wijselijk richting de grote kruising. Maar er was ook een deel van de jeugd dat niet mee wilde werken. Zij gingen discussies aan en er braken diverse vechtpartijen uit. Hierdoor waren verschillende collega's genoodzaakt de wapenstok te gebruiken. Ook is de diensthond ingezet die een persoon heeft gebeten in zijn arm. Die persoon rende daarna weg.

De jeugd was zeer agressief naar de agenten. Toen de groep ongeveer 200 meter van de rotonde af was gedreven, stonden ze uitdagend te wijzen richting de agenten. Hier werdin eerste instantie geen aandacht aan geschonken door de politie, totdat later werd geconstateerd dat deze groep, bestaande uit ongeveer 80 man, zich richtte op het vernielen van straatmeubilair.

Van de grote groep van 80 man bleef na een ingreep van de politie ongeveer 40 à 50 man over. Deze groep liep Nieuwpoort binnen en waren daar nog enige tijd luidruchtig aanwezig. De politie heeft gepboeerd om deze groep rustig te laten vertrekken. Er is niemand aangehouden.