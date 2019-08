GROOT-AMMERS • Bij KoreNet aan de Transportweg in Groot-Ammers is donderdag rond het middaguur brand ontstaan in een afvalhoop.

Door de brandweer is opgeschaald naar middelbrand. Er wordt maximaal ingezet op het voorkomen van het overslaan van de vlammen naar de bedrijfsgebouwen.



Brandweer ZHZ adviseert mensen in de nabijheid van het bedrijfsterrein uit de rook te blijven. Oorzaak van de brand bij het afvalverwerkingsbedrijf is mogelijk dat houtkrullen in een container vlam hebben gevat.

Even na 12:45 uur was de brand onder controle. Het afval is met vier kranen uit elkaar getrokken.

Een woordvoerder van KoreNet laat weten dat het om een kleine brand ging met lichte rookontwikkeling. Er zijn geen gewonden gevallen. Donderdagmiddag was het terrein van KoreNet alweer open voor bedrijven. Particulieren kunnen er vanaf vrijdag hun grofvuil weer kwijt; de milieustraat voor inwoners is op donderdag altijd gesloten.



