Man uit Lexmond gereanimeerd na aanval door wespen

LEXMOND • Een oudere man in Lexmond is zaterdagmiddag gereanimeerd nadat hij bij het snoeien is aangevallen door wespen.

Volgens omstanders was de man aan het werk met een elektrische heggenschaar, waarbij hij een wespennest over het hoofd heeft gezien. Hij ging er dwars doorheen, waarop de wespen de aanval inzetten.



De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn rond 17.15 uitgerukt naar De Laak. De man is uiteindelijk zwaargewond meegenomen naar het ziekenhuis.

(bron: RTV Utrecht)