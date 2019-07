Brandweer: nog geen aanwijzingen voor oorzaak brand winkel Bas van Zessen

BRANDWIJK • Er is nog geen enkele aanwijzing wat de oorzaak van de brand bij kledingwinkel Bas van Zessen in Brandwijk zou kunnen zijn.

"Het onderzoek daarnaar moet nog van start gaan", stelt Jolanda Muntz, woordvoerster van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. "Zaterdagmiddag gaan enkele medewerkers ter plaatse om te kijken wat daarvoor nodig is. Daarbij wordt onder meer ook gekeken of er nog roetdeeltjes in de omgeving opgeruimd dienen te worden."

De eerste melding van de brand kwam om 21.55 uur binnen bij de brandweer. Van begin af aan was al duidelijk dat het niet om een klein incident ging. "Binnen drie minuten werd opgeschaald naar grote brand en heel kort daarna naar zeer grote brand."

Groot water transport

Brandweerkorpsen uit heel de regio werden ingeschakeld, zoals Brandwijk-Molenaarsgraaf, Goudriaan-Ottoland, Papendrecht, de hoogwerker uit Gorinchem en het groot water transport uit Dordrecht. "Zij zorgden voor water, omdat de slootjes in de omgeving niet voldoende capaciteit hadden."

Al snel bleek ook dat de winkel van Bas van Zessen niet meer te redden was. "Het pand stond van binnen al helemaal in vuur en vlam. We hebben ingezet op het voorkomen van het overslaan van de brand op de woningen die erom heen staan. Dat is gelukt. De huizen zijn niet beschadigd door het vuur; wel is er veel water in onder meer de tuinen terechtgekomen."

Vrijgegeven

De bewoners van de woningen werden opgevangen in het kerkelijk verenigingsgebouw langs de Brandwijksedijk. "Ze hebben op eigen initiatief elders geslapen. Hun woningen zijn inmiddels weer vrijgegeven."