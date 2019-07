BRANDWIJK • Vrijdagavond tegen tien uur is brand uitgebroken in de (kleding)winkel van Bas van Zessen aan de Kerkweg in Brandwijk.

Er is meteen opgeschaald naar zeer grote brand. De vlammen slaan uit het pand, dat niet meer te redden is, en de rookontwikkeling is hevig.

De brandweer probeert met veel materieel (onder meer vijf tankautospuiten en twee hoogwerkers) overslag naar naastgelegen woningen te voorkomen. Rond 23:30 uur was de verwachting dat het blussen nog zeker enige tijd zal duren.



#Brandwijk - De brand wordt vanaf 2 kanten bestreden. Daarvoor worden 5 tankautospuiten, een grootwatertransport en 2 hoogwerkers ingezet. 2 meetploegen brengen de verspreiding van de rook en roet in kaart. https://t.co/g2VNizV4Z4 — Brandweer ZHZ (@BrandweerZHZ) July 26, 2019



Voor zover nu bekend zijn er geen gewonden. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Burgemeester Dirk van der Borg van de gemeente Molenlanden ging ter plaatse en sprak met Van Zessen, die werd opgevangen.

De Kerkweg is afgesloten voor alle verkeer. De brand trekt erg veel bekijks; veel 'ramptoeristen' parkeren hun auto in de berm van de smalle Brandwijksedijk. 'Helaas is niet een ieder erg meewerkend! Jammer!', liet de politie op social media weten.





Bas van Zessen is met zijn vrijetijds- en bedrijfskleding een begrip in de omgeving. #poldershoppen.

UPDATE:

Rond 00:30 meldde de brandweer ZHZ dat de brand bijna onder controle was. Qua rook en roet zijn er geen bijzonderheden gemeten. De omgeving van de winkel wordt na de bluswerkzaamheden afgezet met hekken.



#Brandwijk - De brand is bijna onder controle. De inzet doet zijn werk. Meetploegen hebben de verspreiding van de rook en roet in kaart gebracht een geen bijzonderheden gemeten. De directe omgeving wordt na de blussing afgezet met hekken. https://t.co/g2VNizV4Z4 — Brandweer ZHZ (@BrandweerZHZ) July 26, 2019

De brandweer is nog volop aan het blussen bij Bas van Zessen. #hetkontakt pic.twitter.com/7EjJ2rC0X6 — Geurt Mouthaan (@GeurtMouthaan) July 26, 2019

Ramptoeristen die hun auto langs de smalle Brandwijksedijk in de berm parkeren, zodat brandweerwagens er amper door kunnen. Daar vind ik wat van. #basvanzessen #brand pic.twitter.com/AmLaf8qJ7q — Geurt Mouthaan (@GeurtMouthaan) July 26, 2019

Brandwijk: De brandweer probeert met man en macht de omliggende bebouwing af te schermen. pic.twitter.com/21Lzu9VL5J — ZHZActueel (@ZHZActueel) July 26, 2019

Grote uitslaande brand aan de Kerkweg in Brandwijk. Het vuur en de rook is in de wijde omgeving te zien pic.twitter.com/oMkYuhPHZ1 — AD De Dordtenaar (@ADdeDordtenaar) July 26, 2019

#Brandwijk - Vanwege een uitslaande brand in een winkelpand zijn meerdere blusvoertuigen, een hoogwerker en voertuigen voor de waterwinning opgeroepen. Geef hen de ruimte en blijf zelf uit de rook. Woordvoerder gaat ter plaatse https://t.co/g2VNizV4Z4 — Brandweer ZHZ (@BrandweerZHZ) July 26, 2019