Serie bekeuringen voor 22-jarige automobilist uit Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Bekeurd worden omdat je te snel rijdt en vervolgens bij het wegrijden weer de maximumsnelheid fors overschrijven; een 22-jarige automobilist uit Groot-Ammers kreeg het afgelopen weekend voor elkaar.

Op de Peppelweg in Groot-Ammers reed hij 94 kilometer per uur, 34 kilometer te hard. 'Met die snelheid haalde hij andere bestuurders in en hij reed op een agressieve manier verder in de richting van Gorinchem', meldt de politie. 'Op de provincialeweg N216 pleegde hij nog een aantal overtredingen.'

Op de N216 werd hij uiteindelijk ook staande gehouden en kreeg hij de rekening van de boetes gepresenteerd. Ook werd hij aangemeld bij het Centraal Bureau Rijvaardigheden voor een zogenaamde Educatie Maatregel Gedrag. 'Na de staande houding vervolgde hij zijn weg, maar hij kon het kennelijk niet laten om het gaspedaal weer te ver in te trappen. Terwijl hij wegreed werd een snelheid van 116 kilometer per uur gemeten. Ook deze bekeuring zal op zijn deurmat vallen.'

De politie controleerde in de Alblasserwaard ook op andere plekken en schreef daarbij weer tientallen boetes voor te snel rijden uit.