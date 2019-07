Politie treft drugs en wapens aan in woning Hardinxveld-Giessendam

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Bij een doorzoeking van een woning aan de Schaepmanstraat in Hardinxveld-Giessendam troffen agenten donderdagavond diverse (hard)drugs en wapens aan.

Reden genoeg voor de burgemeester van Hardinxveld-Giessendam om het pand direct te sluiten. De bewoners van het pand zijn aangehouden.



Na een melding van stank in de buurt van het woonhuis doorzochten agenten het pand. Daar vonden ze, verspreid door de hele woning, diverse verdovende middelen, waaronder vermoedelijk XTC en amfetamine.

Naast de drugs werden verschillende wapens aangetroffen, waaronder een automatisch vuurwapen. Ook vonden de agenten goederen waarmee drugs geproduceerd kunnen worden. Alle aangetroffen drugs en wapens zijn in beslag genomen en de bewoners zijn aangehouden.



Sluiting

Burgemeester Heijkoop heeft het pand aan de Schaepmanstraat direct na de vondst van de drugs en wapens laten sluiten. De ramen en deuren van het huis zijn afgesloten, de sloten vervangen en het pand is verzegeld. Het verbreken van de zegel is strafbaar.