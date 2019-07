• Brand bij Fietswereld Dekker in Schelluinen. (Foto: ZHZ Actueel)

SCHELLUINEN • Donderdagmorgen even na acht uur is er brand uitgebroken bij Fietswereld Dekker in Schelluinen.

Om half negen werd er door de brandweer opgeschaald naar middelbrand.



De brandweer schaalt op naar het sein middelbrand. pic.twitter.com/FLfLEYo5G0 — ZHZActueel (@ZHZActueel) July 11, 2019

?? #SCHELLUINEN Opschaling ?? P 1 Gebouwbrand winkel (INCI-01) (inci-01) (Ops Br: middel) Fietswereld Dekker Kerkweg Schelluinen 188151

https://t.co/sZlaAiulwL — 112alarm Opschaling (@112alarm_Opsch) July 11, 2019



De fietsenzaak staat vol rook, meldt brandweer ZHZ.



#Schelluinen #Kerkweg pand vol rook. Het betreft een fietsenwinkel. Opgeschaald naar middelbrand. — Brandweer ZHZ (@BrandweerZHZ) July 11, 2019





Flinke brand bij fietsenmaker aan de Kerkweg in Schelluinen. Meerdere blusvoertuigen ter plaatse. pic.twitter.com/SvRe8Pvouc — ZHZActueel (@ZHZActueel) July 11, 2019



De Kerkweg is afgezet. Brandweer ZHZ adviseert de inwoners van Schelluinen ramen en deuren gesloten te houden en uit de rook te blijven.