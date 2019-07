Snelheidscontrole tijdens maaien langs N216 bij Goudriaan: negentien boetes

GOUDRIAAN • Negentien bestuurders gingen dinsdag op de bon omdat ze te snel reden op de provincialeweg N216 bij Goudriaan.

Daar vonden op dat moment maaiwerkzaamheden plaats en was de maximumsnelheid teruggebracht tot 50 kilometer per uur. 'Maaiende machines op de rijbaan, voertuigen in de berm en werkvolk met bosmaaiers in de berm zijn kennelijk geen reden om de snelheid enigszins aan te passen', stelt de politie. Er werden negentien bestuurders bekeurd met overschrijdingen van 15 tot 36 kilometer per uur.

De snelheid werd daarnaast gemeten op de Melkweg in Langerak en de Spoorweg in Hardinxveld-Giessendam. Hier reden meerdere bestuurders meer dan 30 kilometer per uur te hard. In totaal deelde de politie 59 boetes uit.