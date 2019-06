Politie pakt man op die auto gestolen heeft in Brandwijk

BRANDWIJK • De politie heeft zaterdag 15 juni na een langdurig onderzoek een 32-jarige Schiedammer aangehouden. Hij wordt ervan verdacht op 31 januari 2019 in Brandwijk een auto gestolen te hebben van een man waar een vriend en hijzelf even daarvoor een aanrijding mee hebben gehad.

Het vreemde voorval vond plaats om iets voor zeven uur 's avonds op de Kerkweg in Brandwijk. Een auto reed het dorp in. Een aantal meters voor een passeerplaats kwam een tweede auto uit tegenovergestelde richting. Die reed door zonder gebruik te maken van de passerplaats of zijn tegenligger de gelegenheid te geven er gebruik van te maken. Het gevolg; een aanrijding. Beide auto's hadden materiële schade waaronder een lekke band.

Weg met lekke band

De bestuurders van beide auto's en de bijrijder, die in de tweede auto zat, stapten uit. Terwijl de bestuurders met elkaar praten, stapte de bijrijder in de auto van de tegenpartij en reed hiermee weg. Met lekke band en al. De bestuurder van de tweede auto ging er daarop ook vandoor.

Zoektocht

Agenten hielden die avond een weidse zoektocht maar vonden het gestolen voertuig niet meer terug. Ze startten een onderzoek en hoorden van getuigen dat de bestuurder en bijrijder van de tweede auto de hele middag in het plaatselijke café hebben zitten drinken.

Langdurig onderzoek

Na langdurig onderzoek kwamen agenten uit bij de identiteit van de verdachten. Zaterdag 15 juni werd de 32-jarige Schiedammer aangehouden. Over zijn handlanger is niets bekend.