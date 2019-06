Man (25) uit Noodeloos vernielt afrastering weiland

NOORDELOOS/OOSTERHOUT • Een 25-jarige man uit Noordeloos heeft zaterdagochtend 1 juni een afrastering van een weiland vernield in Oosterhout in Brabant.

De man had zijn auto vermoedelijk vanwege pech langs de A27 geparkeerd, op een vluchtstrook nabij een weiland, maar het is onduidelijk waarom hij de afrastering vernield heeft. Mogelijk wilde hij via het weiland om hulp gaan zoeken, maar dan nog is er geen verklaring voor de kapotte afrastering.

Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat de man een dierenactivist zou zijn die de dieren in het weiland wilde vrijlaten. Dat bericht werd door twitteraccount FarmersDefenceForce wereldkundig gemaakt.

Ook volgens de eigenaar van het weiland was hier sprake van dierenactivisme. De man zou volgens de boer moedwillig het land in geklommen zijn en alle draden en palen weggehaald hebben. "Resultaat koeien in paniek, een aantal kreupel, en jonge boeren die 80 uur per week werken voor minder dan minimum loon totaal overstuur. Dierenactivisme is dierenmishandeling!", zo staat te lezen op de Facebookpagina van Zuivelboerderij De Driehoek in Oosterhout. Later werd een bericht op Facebook gepost dat de koeien het goed maken en geen blijvend letsel overgehouden lijken te hebben aan het voorval.

De man moet nog verhoord worden door de politie. Volgens 112 Molenlanden zou het gaan om een man van Irakese afkomst, met een verblijfsvergunning.