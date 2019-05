27 Bekeuringen bij snelheidscontrole in Hardinxveld

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Bij een snelheidscontrole op de Spoorweg in Hardinxveld-Giessendam zijn zaterdagmiddag 25 mei 27 bekeuringen uitgeschreven door de politie.

Dit gebeurde in een tijdsbestek van ruim een uur. De hoogst gemeten snelheid betrof 101 km/uur, waar 60 km is toegestaan. Deze snelheid werd gereden door een 43-jarige bestuurder die tijdelijk verblijft in Hardinxveld-Giessendam.

De laagst bekeurde overschrijding betrof 19 km/uur en de hoogste 41 km/uur.