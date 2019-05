Automobilist gewond na eenzijdig ongeval op Lakerveld in Lexmond

LEXMOND • In de nacht van zaterdag op zondag is een automobilist gewond geraakt nadat hij met zijn voertuig op het Lakerveld in Lexmond op een boom botste.

De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het eenzijdige is nog onduidelijk.

De auto raakte bij het ongeval total-loss.