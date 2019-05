LEERDAM • Bij een aanrijding tussen een auto en een trein is zondagmiddag omstreeks 12:50 uur een dodelijk slachtoffer gevallen,

Het ongeval gebeurde op de Koenderseweg in Leerdam. Veel hulpdiensten gingen ter plaatse. Het treinverkeer tussen Gorinchem en Leerdam is stilgelegd.

De trein, die onderweg was in de richting van Geldermalsen, kwam enkele honderden meters verder tot stilstand.

Hoe het ongeval kon gebeuren is volgens de politie op dit moment nog onduidelijk. Hier wordt onderzoek naar gedaan. Het slachtoffer was de enige inzittende van het voertuig.

Door het dodelijk ongeval en het bijbehorende onderzoek zullen er voorlopig geen treinen rijden tussen Leerdam en Gorinchem. Ook is de Koenderseweg in Leerdam in beide richtingen afgesloten voor verkeer.

(bron: ZHZ Actueel)





Vanwege een aanrijding met een personenauto is er geen treinverkeer mogelijk tussen Gorinchem en Leerdam. Er worden bussen ingezet. Tussen Gorinchem en Geldermalsen v.v. en tussen Dordrecht en Gorinchem rijden v.v. rijden er wel treinen. — Qbuzz DMG (@DMGQbuzz) May 5, 2019