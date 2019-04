BLESKENSGRAAF • Een man heeft woensdagochtend 17 april een bijtend, chemisch middel over zich heen gekregen, nadat hij aan het werk was geweest bij een tankwagen bij de melkfabriek aan de Dorpsstraat in Bleskensgraaf.

Het chemische middel loog is uit de tank gelopen en op het lichaam van de man terecht gekomen. De persoon wordt gespoeld. De brandweer en ambulance zijn ter plaatse voor hulp.

Meer informatie volgt later.