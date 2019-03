update Geldbedrag weg uit woning in Schelluinen, mogelijk sprake van overval

SCHELLUINEN • In de Bohanstraat in Schelluinen zijn twee mannen er woensdagavond rond 22:00 uur met een nog onbekend geldbedrag vandoor gegaan.

Of het gaat om een overval, beroving of diefstal is nog niet duidelijk.

In de woning was op het moment van de overval een vrouw aanwezig. Er zijn geen gewonden gevallen.

De politie heeft 's avonds een zoekactie gehouden in de omgeving, waarbij de Bohanstraat werd afgezet.

Update donderdagochtend 7 maart: De politie meldt dat men donderdagochtend nog met mensen in gesprek is om te onderzoeken of er daadwerkelijk een overval heeft plaatsgevonden.