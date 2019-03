Ongeval op de A27 bij Noordeloos

NOORDELOOS • Op de A27 richting het zuiden heeft dinsdagmiddag 5 maart een botsing plaatsgevonden tussen een vrachtwagen en een busje. Er was alleen materiële schade.

De berger heeft het busje opgeladen en de vrachtwagen is met eigen kracht naar de volgende afrit gereden. De linkerrijstrook was hierdoor tijdelijk afgesloten. Aan het eind van de middag is de rijbaan weer vrijgegeven.