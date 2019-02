MEERKERK • Een vrouw heeft woensdagochtend 6 februari een hartstilstand gekregen op de A27 tussen Gorinchem en Hoogblokland, op de baan richting Utrecht.

De vrouw raakte rond 10.30 uur onwel in haar auto. Haar auto botste diverse keren tegen de vangrail. Een medeweggebruiker, tevens fotograaf van online 112-nieuwssite ZHZActueel, zag dat de bestuurster onwel was geraakt en ging voor haar auto rijden. Langzaam bracht hij het voertuig van de vrouw tot stilstand met zijn eigen auto.

De man stapte uit en startte met een reanimatie. Niet veel later kwamen ook de hulpdiensten ter plaatse die de hulpverlening overnamen. De vrouw, een dertiger, is na de reanimatie per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.