NIEUWLAND • Bij een brand aan de Breezijde in Nieuwland zijn in de nacht van zondag op maandag minder kalfjes omgekomen dan de twaalf die aanvankelijk genoemd werden.

Dat meldt het AD. Drie kalfjes konden door de brandweer in veiligheid worden gebracht en twaalf dieren zouden zijn omgekomen. Later bleek echter dat diverse dieren ontkomen waren doordat ze de wei in gevlucht waren.

De oorzaak van de relatief kleine brand is nog onbekend. Rond 05:00 uur kon het sein 'brand meester' worden gegeven.

De brand zou ook niet in een stal hebben plaatsgevonden, maar onder een overkapping. Een woordvoerder van de veiligheidsregio Utrecht kon het bericht van het AD niet bevestigen. "Wij hebben de zaak al afgesloten, maar het is goed nieuws!"