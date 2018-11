Fietser en scooterrijders botsen bij Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • Langs de Veerweg bij Oud-Alblas zijn donderdag 1 november 2018 een scooter en een fietser op elkaar gebotst. De fietser kreeg na de botsing een klap in zijn gezicht van één van de twee rijders op de scooter.

Het ongeval gebeurde rond 15.15 uur. De scooterrijder reed met een vriend achterop vanuit Papendrecht richting Oud-Alblas. Vanuit tegenovergestelde richting fietste een jongen, tegen het verkeer in, richting Papendrecht. De bestuurders kwamen met elkaar in botsing en de drie tieners kwamen ten val.

De fietser had last van zijn hand, de bestuurder van de scooter voelde zich niet goed en werd nagekeken door ambulancepersoneel en de achterop zittende van de scooter had last van zijn been.

Na het ongeval gaf één van de jongens van de scooter de fietsende jongen, die onderweg was naar zijn school om een tentamen te maken, een klap in zijn gezicht. Later vertelde de jongen dat dit was uit frustratie. Hij heeft zijn excuses aangeboden.

Uiteindelijk hoefde niemand mee naar het ziekenhuis. De scooter liep kapschade op. De verzekeringen van de betrokkenen zullen bekijken wie verantwoordelijk is voor welke schade.

Saillant detail is dat de agenten die donderdag betrokken waren bij de afhandeling van het ongeval, een dag eerder al kennis hadden gemaakt met de scooterrijder en zijn bijrijder. De jongens reden namelijk met zestig kilometer per uur over een fietspad binnen de bebouwde kom in Papendrecht en werden daarvoor door de agenten staande gehouden.