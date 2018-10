Auto botst tegen muur in Kinderdijk; inzittendenvluchten

KINDERDIJK • Op de Molenstraat in Kinderdijk is in de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 oktober een auto tegen een paal van een bushalte en de muur van een bedrijfspand langs de Molenstraat in Kinderdijk gebotst.

De bestuurder vloog ter hoogte van scheepsbouwer IHC uit de bocht. Door de botsing met de paal, brak een achterwiel af. De muur waar de auto tegen aan botste, raakte beschadigd.

Na de crash gingen de inzittenden van de auto er rennend vandoor richting Kinderdijk. Ze lieten de sleutels in het contact van het voertuig zitten.