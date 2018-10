Ruzie op strandje langs Lekdijk Nieuw-Lekkerland eindigt in mishandeling

NIEUW-LEKKERLAND • De politie heeft zaterdagavond 20 oktober een negentienjarige man uit Alblasserdam aangehouden op verdenking van de mishandeling van een zeventienjarige jongen uit Stad aan 't Haringvliet.

Agenten kregen rond 21.50 uur een melding over een ruzie op het strandje langs de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland. Bij het strand zaten jongeren bij een kampvuur. Twee jongens bleken ruzie te hebben gekregen.

"Het slachtoffer zou ruzie hebben gehad met de verdachte, omdat de jongen nog geld schuldig zou zijn. De verdachte heeft het slachtoffer een kopstoot en een paar klappen gegeven. Verder werd er een bierflesje tegen het hoofd van de verdachte gegooid", aldus een woordvoerder van de politie.

De zeventienjarige uit Stad aan 't Haringvliet liep diverse verwondingen op. De Alblasserdammer werd ter plekke aangehouden. Hij heeft een dag vastgezeten en is verhoord. De negentienjarige is zondagavond heengezonden. Hij moet zich mogelijk later nog verantwoorden voor de politierechter.