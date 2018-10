Man (22) uit Vianen overleden na ernstig ongeval in Leerbroek

LEERBROEK • Een 22-jarige man uit Vianen is zondagochtend 21 oktober om het leven gekomen bij een ernstig ongeval in Leerbroek. Het ongeval gebeurde omstreeks 06.40 uur op de Kanaaldijk.

Het slachtoffer kwam door nog onbekende oorzaak met zijn auto in het water terecht. Onderzoek wijst uit dat het slachtoffer alleen in het voertuig zat. Waarschijnlijk gaat het om een eenzijdig ongeval.

Diverse hulpdiensten, waaronder het Mobiel Medisch Team, werden direct met spoed ter plaatse gestuurd.

De brandweer heeft het slachtoffer snel uit het water kunnen halen en heeft het slachtoffer aan de kant van het water direct gereanimeerd. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij in de loop van de ochtend is overleden aan zijn verwondingen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Getuigen die informatie hebben kunnen dat doorgeven via het telefoonnummer 0900-8844.