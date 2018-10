Sigaret veroorzaakt brand bij café in Schoonrewoerd

SCHOONREWOERD • Bij een café aan de Dorpsstraat in Schoonrewoerd heeft in de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 oktober een flinke brand gewoed.

Even voor 05.00 uur brak de brand uit, vlak naast het café. De brandweer werd met spoed ter plaatse gestuurd.

De brandweer had het vuur snel onder controle en kon voorkomen dat de brand naar binnen sloeg. Buiten het café is een hoop schade ontstaan.

De brand is ontstaan door een brandende sigaret die in een afvalbak was gevallen.