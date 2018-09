update Eenzijdig ongeval met tractor op Achthoven in Lexmond

LEXMOND • Op de Achthoven in Lexmond heeft maandagmiddag rond drie uur een eenzijdig ongeval plaatsgevonden met een tractor.

De tractor, met daarachter een kar met fruit, is door onbekende oorzaak in de sloot beland. De bestuurder, een 64-jarige man, is daarbij bekneld geraakt en heeft beenletsel opgelopen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De traumahelikopter was ook opgeroepen, maar bleek uiteindelijk niet nodig te zijn.