Tien bekeuringen na overlast jongeren in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • De politie deelde afgelopen weekend in Nieuwpoort tien bekeuringen uit aan jongeren die zich schuldig maakten aan geluidsoverlast en het achterlaten van afval.

Afgelopen weekend waren er wederom diverse klachten over de jeugd in Nieuwpoort. 'Door de collega's van de nachtdienst is hier fors op geïnvesteerd, met als resultaat dat er tien jongeren zijn bekeurd wegens het veroorzaken van geluidsoverlast en het achterlaten van afval', meldt de politie via Facebook.

Per persoon dient bijna 300 euro te worden afgetikt bij justitie. 'Als het kwartje nu nog steeds niet valt', verwijst de politie naar het feit dat er al veel langer sprake is van overlastgevende jeugd in de Alblasserwaardse vestingstad.

Lachgaspatroontjes

De politie kwam overigens ook volop lachgaspatroontjes tegen. 'Schijn je een paar tellen blij van te worden. De inschatting is wel dat dit niet gaat opwegen tegen de droefenis wegens de bekeuringen, want die was nogal groot. Men kon in ieder geval niet zeggen dat men niet gewaarschuwd was!'