Veroorzaker dodelijk ongeval Streefkerk voor de rechter

STREEFKERK/DORDRECHT • De man uit Groot-Ammers die op 15 december 2016 een dodelijk ongeval veroorzaakte op de Middenpolderweg in Streefkerk, moet zich op woensdag 13 juni verantwoorden voor de rechter.

De man reed tijdens het ongeval in december 2016 te hard. Volgens het politierapport zou hij 83 kilometer per uur gereden hebben, waar 60 kilometer per uur is toegestaan.

Het slachtoffer, een destijds 59-jarige vrouw uit Streefkerk, werd aangereden en kwam in het water terecht. Ze overleed ter plaatse. De vrouw liep langs de weg. Ze was op weg naar een verjaardag bij de buren.

Op de Middenpolderweg is aldaar geen trottoir en geen straatverlichting aanwezig.