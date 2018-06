Drie mannen uit Ameide, Noordeloos en Gorinchem voor diefstallen opgepakt

ALBLASSERWAARD • De politie hield afgelopen week drie mannen uit Ameide, Noordeloos en Gorinchem aan voor betrokkenheid bij meerdere diefstallen.

Doorzettingsvermogen én een goede kennis van de lokale gemeenschap zijn volgens de politie de twee hoofdingrediënten die hebben geleid tot de aanhouding van het drietal.

De oplossing van deze zaak begon toen op 1 juni een 22-jarige man uit Ameide werd aangehouden, nadat hij eind mei een auto in Tienhoven zou hebben gestolen. In het onderzoek naar deze diefstal werd ook de telefoon van de verdachte onder de loep genomen. Daarop werd een filmpje gevonden van een stuk land waarop de verdachte met een zogenaamde tuinfrees aan de slag was.

Volkstuincomplex

Eén van de rechercheurs herkende de locatie als een deel van een volkstuincomplex in Ameide, waar inbrekers recentelijk gereedschap hadden gestolen, waaronder een tuinfrees. In een schuurtje vonden agenten (vermoedelijk) dezelfde tuinfrees én andere gereedschappen die waarschijnlijk ook gestolen waren. De politie stuitte ook op een gestolen quad.

Uit onderzoek kwamen nog twee andere verdachten naar voren. De gearresteerde Ameidenaar bleek gekoppeld te kunnen worden aan twee mannen van 25 jaar uit Gorinchem en Noordeloos. Zij konden ook aan de diefstallen worden gelinkt en zijn zij inmiddels ook aangehouden. De politie zet het onderzoek voort.