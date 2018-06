Auto te water aan Bordenweg in Ameide

AMEIDE • Aan de Bordenweg in Ameide raakte donderdagochtend een auto te water.

Rond 8.00 uur kregen hulpdiensten de melding om naar de Bordenweg te Ameide te gaan voor een voertuig te water. Ter plaatse bleek de bestuurster nog in haar voertuig te zitten. Met hulp van de brandweer is zij uit haar voertuig gehaald. Zij hield enkel natte voeten en een natte broek aan het ongeval over.

De oorzaak was dat de bestuurster met haar mobiele telefoon haar navigatiesysteem aan het bedienen was.