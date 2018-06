Politie Nieuwpoort dumpt afval in tuinen hangjongeren

NIEUWPOORT • De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Nieuwpoort zwerfafval van de plaatselijke hangjongeren gedeponeerd in de tuinen waar ze wonen.

De opmerkelijke actie komt voort uit een stukje frustratie van de politie, omdat de jongeren al langere tijd voor overlast zorgen.

"Vanmorgen vroeg aanschouwden we enigszins verdrietig de 'oogst' van vannacht en besloten we het over een andere boeg te gooien: we brengen terug wat 'vergeten' is!", aldus de politie op haar Facebookpagina.

Harde kern

Omdat het voor de politie lastig is om 's nachts te bepalen wie er precies verantwoordelijk was voor de vervuiling van het stadje langs de Lek, werd besloten om een aantal bekende jongeren van de harde kern van overlastgevers als eersten te trakteren op een koekje van eigen deeg.

Normaal wordt het zwerfafval op maandagochtend opgeruimd door een bejaarde buurtbewoner, maar nu staken de twee surveillerende agenten zelf de handen uit de mouwen.

Gewapend met handschoenen en twee vuilniszakken werd alles opgeruimd.

Slapende jongere

Een achtergebleven jongere, slapend in zijn auto, kreeg het een en ander, dat rond zijn voertuig lag, onder de ruitenwissers.

De inhoud van de vuilniszakken werd keurig verspreid in de voortuinen van enkele jongeren van de harde kern die de twee agenten eerder die nacht daar hadden gezien.

"Wellicht dat het kwartje aldus vroeg of laat valt", meldt de politie op Facebook. "En voor de jongeren die nu menen de dans te zijn ontsprongen: de volgende keer zijn jullie aan de beurt. We weten waar je huis woont en waar je bed slaapt."