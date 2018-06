Filmpje van vrachtwagen met asfalt in sloot bij Noordeloos

NOORDELOOS • Een vrachtwagen met een lading asfalt is donderdagmiddag 31 mei in een sloot bij Noordeloos beland. Het ongeluk gebeurde aan een parallelweggetje langs de N214.

Een omstander heeft hiervan een filmpje gemaakt en opgestuurd naar de redactie van Het Kontakt. Dit filmpje is bij het bericht geplaatst - klik hier.

Er is heet asfalt in de sloot gelopen. Omdat er ook olie uit de vrachtwagen lekte, zijn er in de sloot 'olie-booms' neergelegd. Zo verspreidde olie zich niet verder in het water.