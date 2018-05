Benzinedieven bij Shell Bloemendaal aangehouden in Amsterdam

HOOGBLOKLAND • De politie heeft donderdag 31 mei drie benzinedieven aangehouden nabij Amsterdam, nadat zij eerder die dag zonder betalen hadden getankt bij het tankstation van Shell Bloemendaal langs de A27.

De drie benzinedieven waren twee mannen en een vrouw. De signalementen van de verdachten alsmede het type en kenteken van van het voertuig zijn via de meldkamer van de politie verspreid aan de omliggende regio's.

Enige tijd later werd dit voertuig rijdend aangetroffen in de buurt van Amsterdam, waarna de inzittenden aangehouden zijn. Zij zijn inmiddels overgebracht naar het cellencomplex in Dordrecht alwaar ze door de recherche gehoord worden.